Возле больницы в Омске, куда ранее был экстренно доставлен из аэропорта Навальный, дежурят полиция, Росгвардия, ФСБ

Возле больницы в Омске, куда сегодня был экстренно доставлен из аэропорта Навальный, дежурят сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ. Как сообщает интернет-издание Омск-онлайн, для сотрудников СМИ оборудовали специальное помещение. В самой больнице в одном из кабинетов также организован оперативный штаб.

Власти подтверждают, что у Навального тяжелое состояние, он находится без сознания, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечащий врач политика Анастасия Васильева считает, что его могли отравить неким химическим веществом. Васильева также исключила возможность отравления из-за приема лекарственных препаратов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он вообще никаких препаратов не принимал кроме единственного, понижающего артериального давления, и глазные капли. Любое другое лекарственное воздействие исключено, он не принимал никаких препаратов вообще», — сказала она.

А.Васильева выразила уверенность, что отравление Алексея Навального имеет насильственный характер.

«Конечно, это явно на отравление, я ни капельки в этом не сомневаюсь, потому что Алексей довольно здоровый человек, и вся его история болезни, которую я знаю, связана с теми или иными насильственными действиями Скорее всего, это оксибутират, сложно делать предположения, надо осмотреть его, посмотреть на зрачковую реакцию. По-хорошему надо делать токсикологическую экспертизу. Сейчас можно только сделать предположение, что это отравление неизвестным химическим веществом», — заключила она. Лечащий врач добавила, что сейчас направляется в Омск и будет добиваться возможности провести осмотр А.Навального.

Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Алексея Навальный оксибутират натрия, это лекарственное средство, которое используют в неврологии, оно влияет на работу тканей мозга и сердца. Часто его применяют при общей анестезии.

Напомним, — Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который совершал рейс из Томска. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Омске.