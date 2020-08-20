Борьба с коронавирусом и ситуация в Белоруссии, как ожидается, станут главными темами переговоров Меркель и Макрона

Канцлер Германии побывает в летней резиденции французского президента недалеко от Тулона.

В Форте Брегансон на Лазурном берегу речь пойдет о будущем Евросоюза и борьбе с пандемией коронавируса. Прежде всего разговор коснется исполнения решений саммита ЕС о пакете финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Ожидается, что важной темой станет позиция Евросоюза по поводу развития ситуации в Беларуси и отношения с Россией. Оба лидера ранее в телефонных разговорах с Владимиром Путиным пытались убедить его использовать свое влияние на Александра Лукашенко. Меркель и Макрон призвали президента Беларуси к отказу от применения силы, освобождению заключенных и началу политического поиска выходов из сложившейся ситуации.

Кроме того, лидеры Германии и Франции обсудят кризис в Ливане, а также конфликт между Турцией и Грецией, возникший в результате спора вокруг газовых месторождений в Средиземном море. В последний раз Меркель и Макрон встречались в конце июня в гостевом дворце Мезеберг недалеко от Берлина.

Накануне на своем официальном специальном саммите лидеры стран ЕС не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск прекратить полицейское насилие.