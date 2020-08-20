Мюнхенская Бавария стала вторым финалистом футбольной Лиги Чемпионов

В матче за титул немецкий суперклуб сыграет с французским ПСЖ.

Бавария вышла в финал ЛЧ впервые с победного для команды турнира-2013. С тех пор мюнхенцы четырежды уступали в полуфиналах. И вот, наконец, прервали череду неудач. Хотя поначалу казалось, что дерзкий Лион сможет навязать фавориту борьбу. В дебюте быстрые атаки французов изрядно потрепали нервы обороне мюнхенцев. А после удара Экамби мяч угодил в штангу. И почти тут же Лион пропустил. После ювелирного по точности выстрела Сержа Гнабри. Когда же спустя четверть часа ивуариец забил второй мяч, стало ясно – французам необходимо брать мяч под контроль. Вот только сделать это в игре с нынешней Баварией – задача почти не выполнимая. Под занавес игры очередной гол записал на свой счет Роберт Левандовски. 3-0 – уверенная победа Баварии.

В финале Лиги Чемпионов, который состоится 23 августа, Бавария сыграет против другого французского клуба – ПСЖ.