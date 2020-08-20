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09:05, 20 августа 2020

Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике политику Дональда Трампа

Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике политику Дональда Трампа во время съезда Демократической партии США. Демократы официально выдвинули сенатора Камалу Харрис в кандидаты в вице-президенты.

Ведущей третьего дня Национального Съезда Демократической партии стала чернокожая голливудская актриса Керри Вашингтон. Главными темами этого дня стали насилие с применением огнестрельного оружия, права эмигрантов, права чернокожих и конечно же права женщин — на этой неделе в США отмечают столетний юбилей принятия поправки к конституции, которая дала женщинам право голосовать. Главной музыкальной звездой стала 18-летняя Билли Айлиш, получившая все четыре главные премии Грэмми в этом году. Айлиш начала свое выступления с политического заявления — «Дональд Трамп разрушает нашу страну», заявила певица.

Спикерами на третьем дне съезда Демпартии стали Хиллари Клинтон, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси и 44-й президент США Барак Обама. Обама назвал политику действующей администрации «цирком, набором лжи и конспирологичеких теорий», осудил Трампа за использование военных в качестве политической опоры для разгона мирной демонстраций «на нашей же земле», и раскритиковал за то, что действующий президент США клеймит как не-американцев всех, кто с ним не согласен. Трамп и его политические пособники не разделяют демократические ценности Америки и уничтожат американскую демократию, если им это будет выгодно, заявил Барак Обама. Выбор Камалы Харрис в качестве вице-президента он назвал идеальным.

Сегодня на съезде ожидается выступление Джо Байдена, который уже был выдвинут в качестве кандидата в президенты



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