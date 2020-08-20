Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике политику Дональда Трампа во время съезда Демократической партии США. Демократы официально выдвинули сенатора Камалу Харрис в кандидаты в вице-президенты.

Ведущей третьего дня Национального Съезда Демократической партии стала чернокожая голливудская актриса Керри Вашингтон. Главными темами этого дня стали насилие с применением огнестрельного оружия, права эмигрантов, права чернокожих и конечно же права женщин — на этой неделе в США отмечают столетний юбилей принятия поправки к конституции, которая дала женщинам право голосовать. Главной музыкальной звездой стала 18-летняя Билли Айлиш, получившая все четыре главные премии Грэмми в этом году. Айлиш начала свое выступления с политического заявления — «Дональд Трамп разрушает нашу страну», заявила певица.

Спикерами на третьем дне съезда Демпартии стали Хиллари Клинтон, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси и 44-й президент США Барак Обама. Обама назвал политику действующей администрации «цирком, набором лжи и конспирологичеких теорий», осудил Трампа за использование военных в качестве политической опоры для разгона мирной демонстраций «на нашей же земле», и раскритиковал за то, что действующий президент США клеймит как не-американцев всех, кто с ним не согласен. Трамп и его политические пособники не разделяют демократические ценности Америки и уничтожат американскую демократию, если им это будет выгодно, заявил Барак Обама. Выбор Камалы Харрис в качестве вице-президента он назвал идеальным.

Сегодня на съезде ожидается выступление Джо Байдена, который уже был выдвинут в качестве кандидата в президенты