Правительство России сегодня намерено определиться с форматом начала учебного года

Премьер Михаил Мишустин надеется, что в большинстве регионов ученики пойдут в школы.

Власти каждого региона должны сами решать, в каком формате начнётся новый учебный год. Это зависит от эпидемиологической ситуации, сообщил премьер Михаил Мишустин. Поэтому по его словам решение помимо руководителя региона принимает и главный санитарный врач в том или ином субъекте федерации. Премьер Мишустин отметил, что в одних регионах число заражённых коронавирусом растёт, в других напротив уменьшается. Впрочем, он считает что в большей части страны ситуация благоприятная. Глава правительства надеется, что она не ухудшится, учебный год начнётся как обычно и дети пойдут в школу. Мишустин рассчитывает, что дистанционное обучение будет сведено к минимуму.

Между тем власти ряда регионов, к примеру, Тюменской области дадут родителям возможность самим решать, пойдет ли ребёнок в школу или будет учиться дистанционно. В случае, если взрослые опасаются за здоровье детей они могут попросить чтобы ребёнку создали условия для обучения на дому. В школах также может измениться режим обучения и график перемен.

Вопрос проведения школьных линеек 1 сентября министерство просвещения и Роспотребнадзор отдали на рассмотрение регионам. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил линейки в первый день сентября. Так же поступили в Татарстане и Свердловской области.