Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в присвоении двух миллионов рублей, которые он выписал в качестве премий своему помощнику по подложным документам.

По словам официального представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, своими действиями Шереметьев причинил материальный ущерб бюджету Москвы. Сейчас решается вопрос о задержании депутата и избрании ему меры пресечения, — передает Интерфакс.