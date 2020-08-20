Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в присвоении двух миллионов рублей, которые он выписал в качестве премий своему помощнику по подложным документам.
По словам официального представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, своими действиями Шереметьев причинил материальный ущерб бюджету Москвы. Сейчас решается вопрос о задержании депутата и избрании ему меры пресечения, — передает Интерфакс.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в присвоении двух миллионов рублей, которые он выписал в качестве премий своему помощнику по подложным документам.