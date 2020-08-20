Госсекретарь США Майк Помпео встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

С целью добиться возобновления санкций ООН в отношении Ирана. Чтобы спровоцировать возобновление санкций, Соединенные Штаты подадут жалобу в Совет Безопасности ООН на невыполнение Ираном ядерной сделки, в том числе в отношении своих запасов обогащенного урана.

Но дипломаты считают, что процесс возврата к санкциям будет непростым, поскольку Россия, Китай и другие страны в Совете Безопасности оспаривают законность такого шага США. Ввиду того, что сам Вашингтон вышел из соглашения в 2018 году.

Ранее Соединенные штаты ввели односторонние санкции против Ирана. Которые, по словам Помпео, направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ Исламской Республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже на этой неделе планирует запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Ирана.