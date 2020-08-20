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08:05, 20 августа 2020

Несовершеннолетний сын Сергея Чемезова согласно опубликованной декларации чиновника заработал почти 19 млн рублей

Гендиректор «Ростеха» и его близкие в прошлом году заработали почти 2 миллиарда рублей. Наиболее состоятельная как следует из декларации Сергея Чемезова его супруга. Её доход почти полтора миллиарда. Чиновник за тот же период заработал больше четырехсот миллионов.

Заметим, что год назад Сергей Чемезов и его жена были менее состоятельными. В списке выделяется несовершеннолетний сын чиновника. Сергей Чемезов-младший заработал около 19-ти миллионов рублей, на это обратило внимание издание РБК. Сын чиновника ранее запустил бренд модной одежды.

В пресс-службе Ростеха сказали о подростке, что он профессиональный спортсмен, бронзовый призёр этапа чемпионата мира по аквабайку, и объяснили рост его дохода привлечением нового спонсорского контракта. У семьи главы Ростеха несколько земельных участков, домов, квартира, автомобили, мотоцикл и катер.

Госкорпорация напомню разрабатывает, производит и экспортирует высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Чемезов входит в круг людей, которых СМИ называют близким другом президента Путина.

О доходах отчитались и силовики. Богаче всех замглавы МВД Виталий Шулика. За год он заработал почти 27 миллионов рублей — вдвое больше, чем министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Среди руководителей ведомств наибольший доход у директора главы ФСБ Александра Бортникова — более 13-ти с половиной миллионов.



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