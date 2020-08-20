Российский Футбольный Союз проведет встречи с клубами для разъяснения изменений в правилах игры

Начало Чемпионата с Премьер Лиге ознаменовалось рядом судейских скандалов. Судейский комитет РФС намерен провести серию лекций для игроков и тренеров клубов, чтобы разъяснить ряд спорных вопросов, которые касаются изменений в правилах игры.

До футболистов планируется донести современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов. Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе системы видеопомощи арбитрам. Встречи с командами могут пройти как в очной форме на базе команды, так и онлайн.

Напомню, что после матча «Спартак» (Москва) — «Сочи» владелец «красно-белых» Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата в случае продолжения предвзятого судейства, а наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заработал дисквалификацию за критику арбитра в матче с «Локомотивом».

Как отмечается на сайте РФС, судейский комитет уже направил официальное письмо в клубы Российской премьер-лиги по проведению лекций.