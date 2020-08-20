Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сегодня ответит на вопросы жителей республики

Это произойдет на фоне массовых протестов после выборов президента. О намерении Натальи Кочановой напрямую пообщаться по телефону с белорусами сообщило госагентство «БелТА». Позвонить спикеру верхней палаты республики можно сегодня с 10 утра до часа дня.

Что собирается ответить гражданам страны Кочанова в общих чертах понятно. Поскольку в прошлую субботу она вместе с пресс-секретарём президента Натальей Эйсмонт приезжала в Белтелерадиокомпанию и общалась с сотрудниками, уговаривая их не выходить на забастовку. Газета «Наша Нива» отмечала, что на встрече Кочанова предупреждала о том, что митинги приведут к уничтожению страны и поддерживать их не следует.

После общения со спикером верхней палаты сотрудники государственного медиахолдинга начали подписывать заявление о забастовке. В эфире госканала /«Беларусь-1» Качанова также сказала, что народ сделал свой выбор, проголосовав за Лукашенко, и не надо раскачивать лодку. Акции против президента и в поддержку экс-кандидата от оппозиции Светланы Тихановской в Белоруссии не прекращаются уже 11 дней.