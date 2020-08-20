Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска

Он находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в «Твиттере».

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала она.

Ярмыш сообщила, что политик с утра пил только чай, и предположила, что Навального могли отравить.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь Навального.

«Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — отметила она.