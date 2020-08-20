Новая общенациональная акция протеста в Белоруссии запланирована на 23 августа.

«Марш новой Беларуси», как передает Telegram-канал Nexta.Live, планируется провести, начиная с середины дня в центре Минска и других городов. Отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, собираются в воскресение выступить с важным программным заявлением.