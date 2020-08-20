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06:17, 20 августа 2020

МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника в список невъездных

По оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой, эти санкции против Лукашенко стали очередным доказательством вмешательства стран Запада во внутренние дела Белоруссии.



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