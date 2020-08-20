Страны Евросоюза отказались признать итоги выборов в Белоруссии

Об этом по итогам экстренного саммита лидеров стран ЕС заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подтвердила позицию ЕС о том, что выборы в Белоруссии были нечестными. По словам канцлера, ее попытки связаться с Александром Лукашенко оказались тщетными. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз в ближайшее время внесет в санкционные списки тех, кто ответственен за фальсификацию итогов выборов в Белоруссии, а также за нарушение прав человека и репрессии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь, рассказала, что ЕС выделит 53 млн евро на помощь белорусскому народу.