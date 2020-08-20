США намерены уже через месяц восстановить санкции ООН против Ирана.

Для того, чтобы проинформировать об этом членов СБ ООН, в Нью-Йорк, в штаб-квартиру мирового сообщества отправляется американский госсекретарь Майк Помпео. США настаивают на прекращении Ираном обогащения урана и на продлении на 13 лет запрета на поставки оружия этой стране. В Госдепартаменте отметили, что уведомление Вашингтона является следствием отклонения американского проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Механизм восстановления санкций был включен в положения ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 года. Согласно ее условиям, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на то, что США вышли из сделки в 2018 году, они заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки
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