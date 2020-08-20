Z Архив новостей новости
5 0 6 67
04:12, 20 августа 2020

Израильские военные нанесли танковые удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Атака стала ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону израильских территорий. О последствиях такнового обстрела не сообщалось.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Белоруссия. Саммит ЕС по Белоруссии окончился пшиком. ЕС осудил насилие. Ну это уже и сам Лукашенко сделал. Здесь ЕС идет за Лукашенко…

5 86 6 9114 19.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 178 6 21187 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 149 6 19655 19.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 198 6 28269 18.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 232 6 35005 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 79 6 15024 13.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11707 15.08
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25841 14.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 36 6 6873 13.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 8503 15.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 223 6 44890 15.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 199 6 39964 14.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 133 6 27702 13.08
Блоги

Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..

5 56 6 12308 14.08
Блоги

Михаил Ширвиндт: Хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые люди Откуда эта раболепная любовь, глубокое чувство к диктаторам? Мы их любим. Любите своих детей! Любите своих матерей. А не правителей, которые правят по 30 лет…

5 76 6 18283 18.08
Блоги

+ Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Президент Белоруссии на встрече с работниками МЗКТ заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением…

5 147 6 34904 17.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

На процессе по делу актера Михаила Ефремова начала представлять свои доказательства сторона защиты Сегодня в Пресненском суде выступили двое свидетелей – это актер Никита Высоцкий и Татьяна Беркович…

5 9 6 15989
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Логика этого приказа — за гранью реальности. Он сказал: «Слушайте, у меня тут 80%. У вас какие-то 20 человек выбегут против меня на улице. Вы их отлупите и узнайте, кто им заплатил». И Лукашенко реально не предполагал, что это будет такой масштаб…

5 112 6 121412 15.08
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 9 6 2889 19.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 405 6 316896 15.08
Блоги

Pasha Bite YouTube-канал

+ Массовые демонстрации в поддержку Лукашенко Массовые демонстрации в поддержку Лукашенко Отличить этих демонстрантов несложно — они в форме и вооружены до зубов…

5 18 6 132290 13.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8691021
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4596823

Сегодня в эфире