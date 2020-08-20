Бастующих сотрудников государственной Белтелерадиокомпании, возможно, заменят российские специалисты.

По сведениям портала Tut.by, у россиян «будет соцпакет и зарплата в 5 тыс. белорусских руб. или около 150 тыс. российских». По словам режиссера Белтелерадиокомпании Вячеслава Ломоносова, накануне перед зданием БТ установили ограждение и пускали в здание только тех, кто не принимал участие в забастовке. Другой сотрудник БТ сообщил, что сейчас многие работники взяли отпуска за свой счет. Сколько человек участвует в забастовке , не уточняется.