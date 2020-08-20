Большинство россиян считает, что государственный триколор соответствует современной России.

Таковых, согласно исследованию ВЦИОМ, 75% жителей страны. При этом 14% респондентов отдают свои предпочтения флагу СССР. 3% опрошенных высказались за создание абсолютно нового государственного флага, а 2% предпочли бы вернуть черно-желтый имперский флаг.