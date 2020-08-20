Вашингтон пригрозил санкциями России и Китаю, если они воспрепятствуют восстановлению антииранских рестикций.

С соответствующим заявлением в эфире телеканала «Фокс ньюс» выступил госсекретарь США Майк Помпео. Сегодня Помпео отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет безопасности о решении США начать процесс восстановления антииранских санкций. Как отмечается в сообщении Госдепа, через 30 дней после этого ограничительные меры будут восстановлены. До этого американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал в СБ ООН нужного числа голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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