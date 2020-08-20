Вашингтон пригрозил санкциями России и Китаю, если они воспрепятствуют восстановлению антииранских рестикций.

С соответствующим заявлением в эфире телеканала «Фокс ньюс» выступил госсекретарь США Майк Помпео. Сегодня Помпео отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет безопасности о решении США начать процесс восстановления антииранских санкций. Как отмечается в сообщении Госдепа, через 30 дней после этого ограничительные меры будут восстановлены. До этого американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал в СБ ООН нужного числа голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.