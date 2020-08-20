Госсекретарь США Майк Помпео отправляется штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

По поручению Дональда Трампа, он должен уведомить членов Совбеза ООН о намерении США восстановить все санкции против Ирана. Как говорится в заявлении американского Госдепа, через 30 дней после этого уведомления ряд санкций ООН против Тегерана будет восстановлен, включая требование приостановить всю деятельность по обогащению урана. Также будет продлено на 13 лет эмбарго на поставки оружия в Иран.