Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД Виталий Шулика.

Как следует из его декларации, в 2019 году он заработал почти 27 млн руб. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников—13,6 млн. За ним следуют министр внутренних дел Владимир Колокольцев с 13-тью млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев — 12,7 млн. Председатель СК Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.