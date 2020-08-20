В ЦИК Белоруссии пока не определились с датой инаугурации Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба комиссии, мероприятие может состояться в течение двух месяцев. По закону, инаугурация президента должна пройти не позднее чем через два месяца со дня выборов. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Официально Лукашенко получил 80% голосов избирателей, у соперницы Светлане Тихановской — 10%. Оппозиция с итогами выборов не согласна и не прекращает акции протеста. Итоги голосования не признали в ЕС. Там уже пообещали ввести санкции против руководства Белоруссии. Поименный список сейчас уточняется.