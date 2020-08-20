В ЦИК Белоруссии пока не определились с датой инаугурации Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба комиссии, мероприятие может состояться в течение двух месяцев. По закону, инаугурация президента должна пройти не позднее чем через два месяца со дня выборов. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Официально Лукашенко получил 80% голосов избирателей, у соперницы Светлане Тихановской — 10%. Оппозиция с итогами выборов не согласна и не прекращает акции протеста. Итоги голосования не признали в ЕС. Там уже пообещали ввести санкции против руководства Белоруссии. Поименный список сейчас уточняется.
2020-08-20T03:05:55+03:00
2020-08-20T03:05:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2695439-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 20 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..