Главы государств ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии.

Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, ЕС выражает поддержку мирным демонстрантам и призывает руководство страны отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией. Меркель считает, что жители Белоруссии должны сами выбрать путь, по которому пойдет страна, и предостерегла другие страны, в частности, Россию, от внешнего воздействия.