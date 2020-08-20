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02:11, 20 августа 2020

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19.

Об этом он сообщил в своем официальном Twitter. Таким образом, как отмечает ТАСС, Хуснуллин стал первым членом правительства официально сообщившим о своей вакцинации. Ранее о планах сделать в августе прививку от коронавируса отучественной вакциной «Спутник V» сообщал также министр здравоохранения Михаил Мурашко.



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