США будут добиваться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана.

Как заявил президент США Дональд Трамп, он уже поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить на этот счет Совбез ООН. Новые санкции против Тегерана, по мнению американской стороны, должны включать запрет на обогащение урана и продление эмбарго на поставки оружия в страну еще на 13 лет.
2020-08-20T02:09:04+03:00
2020-08-20T02:09:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2695431-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 20 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..