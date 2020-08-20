США будут добиваться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана.

Как заявил президент США Дональд Трамп, он уже поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить на этот счет Совбез ООН. Новые санкции против Тегерана, по мнению американской стороны, должны включать запрет на обогащение урана и продление эмбарго на поставки оружия в страну еще на 13 лет.