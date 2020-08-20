Американскяя компания Apple первой в США достигла капитализации в $2 трлн.

Как отмечает РБК, за последний год ее акции выросли на 59%, несмотря на пандемию коронавируса, на фоне которой обвалились котировки многих компаний. До этого единственной публичной компанией, стоимость которой достигала $2 трлн, была саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco.