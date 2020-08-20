Доход семьи гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в 2019 году составил почти 2 млрд рублей.

Как передает РБК, сам Чемезов заработал 403 млн рублей, его супруга — почти полтора млрд, еще около 19 млн заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова. Как следует из отчета госкорпорации, заработок Чемезова является самым высоким среди топ-менеджеров компании.
2020-08-20T02:06:52+03:00
2020-08-20T02:06:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2695427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 20 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..