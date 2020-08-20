Доход семьи гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в 2019 году составил почти 2 млрд рублей.

Как передает РБК, сам Чемезов заработал 403 млн рублей, его супруга — почти полтора млрд, еще около 19 млн заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова. Как следует из отчета госкорпорации, заработок Чемезова является самым высоким среди топ-менеджеров компании.