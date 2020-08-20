Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб.

Об этом говорится в материалах Счетной палаты. Как отмечает РБК, это станет рекордным показателем за 15 лет. Основным источником покрытия бюджетного дефицита в этом году должны стать облигации Минфина. По мнению аналитиков, без столь значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП или около 5 трлн руб.