Лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии.

Ограничения коснутся тех, кто применял жестокие меры в отношении протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии или участвовал в фальсификации результатов голосования. Полный список попавших под рестрикции будет представлен в ближайшее время. ЕС также выделит пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии на общую сумму €53 млн, в т.ч. €50 млн на помощь бизнесу и здравоохранению в условиях пандемии COVID-19 и еще €2 млн — на помощь пострадавшим от насилия со стороны белорусских властей. €1 млн направят на поддержку независимых СМИ и гражданского общества.