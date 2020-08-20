Лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии.

Ограничения коснутся тех, кто применял жестокие меры в отношении протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии или участвовал в фальсификации результатов голосования. Полный список попавших под рестрикции будет представлен в ближайшее время. ЕС также выделит пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии на общую сумму €53 млн, в т.ч. €50 млн на помощь бизнесу и здравоохранению в условиях пандемии COVID-19 и еще €2 млн — на помощь пострадавшим от насилия со стороны белорусских властей. €1 млн направят на поддержку независимых СМИ и гражданского общества.
2020-08-20T02:04:45+03:00
2020-08-20T02:04:49+03:00
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02:04, 20 августа 2020
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