«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России по футболу.

Это стало ясно после победы петербуржского клуба над столичным ЦСКА со счетом 2:1. В другом матче игрового дня «Уфа» у себя дома принимала «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:1. С тем же счетом завершилась игра «Урала» и «Локомотива» в катеринбурге. «Ахмат» у себя дома уверенно обыграл новичка чемпионата «Ротор» со счетом 3:1. Матч «Спартака» с «Ростовом» завершился победой москвичей со счетом 2:0. По итогам трех туров «Зенит» стал единственной командой, набравшей максимум очков — 9.
2020-08-20T01:14:46+03:00
2020-08-20T01:14:52+03:00
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01:14, 20 августа 2020
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