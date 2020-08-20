«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России по футболу.

Это стало ясно после победы петербуржского клуба над столичным ЦСКА со счетом 2:1. В другом матче игрового дня «Уфа» у себя дома принимала «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:1. С тем же счетом завершилась игра «Урала» и «Локомотива» в катеринбурге. «Ахмат» у себя дома уверенно обыграл новичка чемпионата «Ротор» со счетом 3:1. Матч «Спартака» с «Ростовом» завершился победой москвичей со счетом 2:0. По итогам трех туров «Зенит» стал единственной командой, набравшей максимум очков — 9.