ВРИО президента АН Украины после смерти Бориса Патона станет Владимир Горбулин — экс-секретарь СНБО.

Сейчас он действующий член набсовета госконцерна «Укроборонпром». Борис Патон, возглавлявший академию с 1962 года, умер в среду на 102-м году жизни. По данным украинских СМИ, на пост президента Академии претендуют пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет.