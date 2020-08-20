Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%.

Такие данные привел министр энергетики России Александр Новак. По его словам, в августе страна уже вышла на 100-процентное исполнение обязательств. Российский министр констатировал , что мировой спрос на нефть достиг 90% от докризисного. При этом Новак допустил смягчение ограничений в ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти