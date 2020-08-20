Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей четверых участников прогулки к могиле неизвестного солдата 22 июня.

По данным «Апологии протеста», суд признал задержанных виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Защита намерена обжаловать решения суда. Всего были задержаны не менее 65 участников прогулки, которые намеревались возложить цветы к мемориалу. Сотрудники полиции сочли, что они проводили несогласованную акцию. Одного из участников прогулки арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.