Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей четверых участников прогулки к могиле неизвестного солдата 22 июня.

По данным «Апологии протеста», суд признал задержанных виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Защита намерена обжаловать решения суда. Всего были задержаны не менее 65 участников прогулки, которые намеревались возложить цветы к мемориалу. Сотрудники полиции сочли, что они проводили несогласованную акцию. Одного из участников прогулки арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
2020-08-20T01:08:16+03:00
2020-08-20T01:08:20+03:00
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01:08, 20 августа 2020
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