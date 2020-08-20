МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Как отмечает агентство Delfi, вместе с президентом Белоруссии в «черном списке» еще 31 белорусский функционер из числа тех, кого власти Литвы считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим. Для вступления в силу список должно будет утвердить МВД Литвы.
2020-08-20T01:05:38+03:00
2020-08-20T01:05:43+03:00
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01:05, 20 августа 2020
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