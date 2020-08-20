Президиум Координационного совета Белоруссии сформулировал основные требования к властям.

Как говорится на сайте «Медуза», оппозиция требует прекратить насилие, отпустить всех задержанных и политзаключенных, отменить результаты выборов и провести их заново — уже с новым составом избирательных комиссий. Координационный совет, как сказано в резолюции по итогам его первого заседания, не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны. В составе президиума писательница Светлана Алексиевич, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.