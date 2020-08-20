Организаторы переворота в Мали утверждают, что во время мятежа не погиб ни один человек

Во вторник военные арестовали президента, премьера и членов правительства западноафриканского государства. Представитель мятежников Исмаэль Ваге в то же время не уточнил, кто из членов правительства находится под арестом. В свою очередь международные и региональные организации требуют освобождения министров и руководства Мали. С осуждением переворота выступили ЕС и США, Африканский Союз приостановил членство страны.