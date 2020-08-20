В Минске о своем увольнении объявил почти весь коллектив белорусского радио «Столица»

Еще с понедельника в эфир не вышла ни одна развлекательная программа, были только новости спорта и прогноз погоды, — как сказал один из журналистов белорусскому интернет-изданию «Наша нива». По его словам, увольняются, в том числе, директор, его заместитель и музыкальный редактор. Тем временем, работники белорусского телевидения, которые объявили о забастовке, жалуются, что их не пускают в здание Белтелерадиокомпании. Они предполагают, что сейчас их работу выполняют российские специалисты, которых пригласило руководство государственной телерадиокомпании.