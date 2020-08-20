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00:02, 20 августа 2020

Евросоюз обещал помочь гражданскому обществу Белоруссии

Поддержка предполагает введение новых санкций и выплаты пострадавшим от действий властей.
Лидеры стран ЕС сошлись на том, что необходимо помочь протестующим в Белоруссии таким образом, чтобы не навредить экономике государства, и, как следствие, рядовым гражданам, — сообщает русская служба «Би-Би-Си». В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что объединение выделит миллион евро на поддержку гражданского общества республики, два миллиона – для жертв репрессий и еще пятьдесят миллионов – на помощь системе здравоохранения Белоруссии на борьбу с эпидемией коронавируса.
Также в ЕС приняли решение в ближайшее время ввести персональные санкции в отношении тех людей, которые несут ответственность за нарушения на выборах президента и за попытки силового подавления последующих протестных акций. Пока что чиновники не составили полный список виновных, поэтому попадёт ли под новые ограничения президент Александр Лукашенко еще неизвестно.

Еще глава Евросовета Шарль Мишель призвал Минск остановить попытки остановить протест с помощью насилия и начать диалог с оппозицией на национальном уровне.



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