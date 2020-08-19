Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе
Всего за время пандемии в столице умерли 4 698 человек, у которых был подтвержден
коронавирус.
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом, число умерших достигло 4 698
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.