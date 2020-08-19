Уральский депутат провел концерт для полутысячи пенсионеров, которые входят в группу риска по коронавирусу

Мероприятие прошло в Екатеринбурге. Концертом занимался член Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, пишет интернет-издание Znak.com. Многие пришедшие на праздник пожилые люди были в масках, но требования социальной дистанции не соблюдались. Депутат Зяблицев утверждает, что за организацию мероприятия отвечал местный Дом офицеров, сам он не может прокомментировать соблюдение противовирусных мер. Для жителей Екатеринбурга старше 65 лет по указу губернатора до сих пор действуют требования о самоизоляции.