Уральский депутат провел концерт для полутысячи пенсионеров, которые входят в группу риска по коронавирусу

Мероприятие прошло в Екатеринбурге. Концертом занимался член Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, пишет интернет-издание Znak.com. Многие пришедшие на праздник пожилые люди были в масках, но требования социальной дистанции не соблюдались. Депутат Зяблицев утверждает, что за организацию мероприятия отвечал местный Дом офицеров, сам он не может прокомментировать соблюдение противовирусных мер. Для жителей Екатеринбурга старше 65 лет по указу губернатора до сих пор действуют требования о самоизоляции.
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..