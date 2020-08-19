Общественная организация «Роскомсвобода» утверждает, что обнаружила в открытом доступе данные с камер уличного наблюдения в Москве. Специалисты проанализировали черный рынок и нашли там персональную информацию москвичей, которая была получена от системы распознавания лиц, — говорят в «Роскомсвободе». О проблемах с защитой подобной информации в конце прошлого года писал сайт «МБХ медиа». Новая проверка специалистов общественной организации показала, что утечки позволяют следить за любым жителем столицы. В мэрии новую публикацию пока не комментировали.