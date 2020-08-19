Более четырехсот жителей Узбекистана приехали в Самарскую область в попытке вернуться на родину

Они хотят попасть домой транзитом через Казахстан, однако, как рассказал источник агентства «Интерфакс», пока неизвестно, будет ли предоставлена им такая возможность. В официальных органах региона ситуацию пока не комментировали. Мигранты из Центральной Азии стали приезжать в Самарскую область в мае. Причиной стали слухи о том, что могут открыть российско-казахстанскую границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса. В июле из региона железнодорожной компании Узбекистана вывезли чуть менее полутора тысяч граждан республики.