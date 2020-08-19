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23:02, 19 августа 2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась лично дозвониться до президента Белоруссии Александра Лукашенко

Однако безрезультатно.

В ходе брифинга после видеоконференции Европейского совета Меркель с сожалением отметила, что ее усилия поговорить по телефону с президентом Беларуси не увенчались успехом. «Точно так же я попросила о телефонном разговоре с президентом Путиным. Этот звонок, как вы знаете, состоялся, и мы подробно обсудили многие вопросы», – добавила канцлер ФРГ.

Меркель заявила, что Беларусь должна самостоятельно определять свой путь. Евросоюз может помогать путем элементов программы Восточного партнерства и предоставлять честные шансы для тех, кто хочет выразить свое мнение в гражданском обществе. «Мы будем сильно следить за тем, чтобы не объяснять Беларуси, что нужно делать. Оппозиция должна сама заявить о своих целях», – добавила глава германского правительства.

Меркель подчеркнула, что она не видит никакой возможности для посредничества, поскольку президент Лукашенко отклонил всяческие телефонные переговоры. «О чем я сожалею», – отметила канцлер, подчеркнув, что ЕС будет делать все возможное, чтобы призывать к национальному диалогу.

Ангела Меркель также заявила, что Евросоюз ведет переговоры с Россией, чтобы предотвратить военное вмешательство в конфликт с ее стороны.

Канцлер подчеркнула, что выборы в Беларуси не были честными и свободными, однако необходимо найти по возможности мирный путь выхода из этой сложной ситуации.



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