Массовые акции за и против президента Александра Лукашенко прошли сегодня в Белоруссии

В поддержку главы государства, как сообщается, митинговали в Минске, Бобруйске, и еще ряде населенных пунктов. Против – также в столице, а еще Гродно, Молодечно и Бобруйске. Пресса пишет, что противников Лукашенко на акциях было больше, чем сторонников.