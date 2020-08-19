Москва и Минск отрицают наличие в Белоруссии российских военных

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что авторы сообщений о российской военной технике перепутали их с белорусскими. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что российская военная техника находится на своей территории. Он добавил, что сейчас нет никакой потребности в оказании Минску военной помощи.