Супруга председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина за год увеличила свой доход вдвое

Согласно декларации, которая появилась на сайте ведомства, Ольга Александрова заработала в прошлом году почти 11,5 миллионов рублей. Еще она купила земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров. Как напоминает «Радио Свобода», Александрова занимает пост ректора Всероссийского государственного университета юстиции. Александр Бастрыкин заработал за прошлый год около 12,5 миллионов рублей. Он также задекларировал индивидуальную дачу площадью более 250 квадратных метров, а также две дачи и две квартиры в совместной с супругой собственности.