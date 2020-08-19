Супруга председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина за год увеличила свой доход вдвое

Согласно декларации, которая появилась на сайте ведомства, Ольга Александрова заработала в прошлом году почти 11,5 миллионов рублей. Еще она купила земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров. Как напоминает «Радио Свобода», Александрова занимает пост ректора Всероссийского государственного университета юстиции. Александр Бастрыкин заработал за прошлый год около 12,5 миллионов рублей. Он также задекларировал индивидуальную дачу площадью более 250 квадратных метров, а также две дачи и две квартиры в совместной с супругой собственности.
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..