Российский теннисист Евгений Кафельников намерен оформить вид на жительство в Европе

Об этом он написал в своем твиттере. По словам спортсмена, он не видит для себя будущего в России, в Европе же он чувствует востребованность. Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. В 2000 году он стал олимпийским чемпионом по теннису в одиночном разряде, а также первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема и стал первой ракеткой мира.