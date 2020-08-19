Координационный совет белорусской оппозиции призывает власти к немедленным переговорам

Это является единственным способом преодоления политического кризиса, говорят члены совета. Они подчеркивают, что не ставят своей целью изменение конституционного строя или внешней политики республики. По словам членов совета, они пытаются установить контакт с администрацией Лукашенко. О создании совета было объявлено спустя почти неделю массовых протестов в республике. Их участники требуют отставки Лукашенко и отмены объявленных ЦИК Белоруссии результатов президентских выборов.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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