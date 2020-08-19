Координационный совет белорусской оппозиции призывает власти к немедленным переговорам

Это является единственным способом преодоления политического кризиса, говорят члены совета. Они подчеркивают, что не ставят своей целью изменение конституционного строя или внешней политики республики. По словам членов совета, они пытаются установить контакт с администрацией Лукашенко. О создании совета было объявлено спустя почти неделю массовых протестов в республике. Их участники требуют отставки Лукашенко и отмены объявленных ЦИК Белоруссии результатов президентских выборов.