Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил состав правительства республики

Прежний кабинет ушел в отставку, поскольку состоялись президентские выборы, однако, в новом все министры остались на своих местах. В частности, пост сохранили глава МВД Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Страны Евросоюза сегодня, по итогам саммита, договорились о скорейшей подготовке новых санкций против белорусских чиновников. Они коснутся тех, кто причастен к случаям насилия в отношении протестующих, а также фальсификациям на выборах, — сказали сегодня в Брюсселе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС готов поддержать мирный переход власти в республике. Кроме того, планируется перераспределить потоки финансовой помощи так, чтобы эти средства не достались нынешним властям Белоруссии, — добавила она.

В итоговом заявлении участников саммита, как отмечает агентство ТАСС, не содержится призывов провести повторные выборы.