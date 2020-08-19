Защита видеоблогера А.Пыжа, которого обвиняют в разглашении государственной тайны, не может встретиться с арестованным

Защита видеоблогера Андрея Пыжа, которого обвиняют в разглашении государственной тайны, не может встретиться с арестованным. В СИЗО Лефортово не пропускают Светлану Байтурину под предлогом отсутствия разрешения следователя. Как рассказала «Эху Москвы» сама Байтурина, следователь не отвечает на звонки и не реагирует на ее ходатайства.

Светлана Байтурина не так давно стала адвокатом Пыжа. До этого у него был защитник по назначению, который утверждал, что блогер частично признал вину. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы говорят, что Пыж вины не признает. По словам источника агентства ТАСС, в его деле фигурирует передача Украине секретных сведений о московском метро.